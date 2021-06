Grupo de Artilharia de Campanha comemora o dia da Arma de Artilharia

Crédito: Cb Custódio

Nioaque (MS) – O 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC) realizou, em 10 de junho, uma solenidade em comemoração ao Dia da Arma de Artilharia.

A atividade foi presidida pelo Comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, General de Brigada Adilson Akira Torigoe, e contou com a presença do representante do Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste (CCOp CMO), Coronel José Ribamar Cândido de Sousa Neto, dos comandantes de organizações militare da Brigada Guaicurus e de seus respectivos adjuntos e assessores de comando.

Durante a solenidade, a canção da Artilharia foi entoada. Em seguida, foi realizada a entrega de medalhas aos militares do 9º GAC, a homenagem ao Patrono da Artilharia, Marechal Emílio Luís Mallet, com a aposição de uma corbélia de flores junto ao busto, a oração do Guerreiro do Pantanal, e a leitura do texto alusivo ao dia da Arma de Artilharia, seguida do desfile a pé e motorizado do Grupo Major Cantuária.

Coroando a solenidade, a 2ª Bateria de Obuses realizou uma demonstração de Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posição (REOP) simulando uma missão de tiro.

A atividade respeitou todos os protocolos de prevenção à disseminação da covid-19.