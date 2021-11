Grávida que passou por acidente em ambulância de Nioaque já teve bebê

A noite de sábado (30) foi de maior susto para uma família nioaquense. Uma ambulância que transportava uma gestante do município – justamente para ser atendida em uma unidade hospitalar da região – acabou se envolvendo em um acidente na BR-419. Todos os ocupantes estão bem, e até o bebê que a mãe carregava na barriga quis vir ao mundo para comemorar a notícia.

O parto aconteceu no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, que escreveu nota sobre toda a situação. “Viemos aqui para tranquilizar: Piedro nasceu com muita saúde”, anunciou.

A gestante em questão era Elenir Silva, de 31 anos, que foi socorrida no local e já chegou a unidade hospitalar em trabalho de parto. “Mesmo com fratura no ombro devido ao impacto da batida, ela está fora de risco e já está curtindo seu segundo filho”, disse a nota.

O pai Alessandro, de 36 anos, considera um milagre estar com seu filho nos braços e a esposa ao lado. “Desde recém-nascido, meu pequeno já tem muita história para contar!”, brincou.

O médico que estava junto de Elenir dentro da ambulância também foi socorrido e encaminhado para Campo Grande, mas se encontra fora de perigo. Já os demais ocupantes tiveram ferimentos leves e se encontra em casa com seus familiares, disse o texto compartilhado via publicação em página oficial no Facebook.

Sobre o acidente – Não se sabe dizer com firmeza as causas do acidente, porém o motorista da ambulância relatou preliminarmente ao Corpo de Bombeiros que perdeu o controle da direção e capotou. O acidente se deu em trecho da BR-419, em direção à Nioaque.

Além da gestante, havia no interior do veículo outras três pessoas da equipe hospitalar.

