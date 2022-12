Grande Show de Prêmio em prol da pequena Lara já conta com grande mobilização em Nioaque

Lara Facciolle Araújo, de apenas 5 anos, foi diagnosticada com Colesteatoma Congênita (Tumor no Ouvido esquerdo), e precisa passar por cirurgia a um custo inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reai).

O Show de Prêmios que acontecerá dia 07/01/2023, na Lanchonete Tropical Lanches de propriedade do SRº LUIZ ALBERTO GAZOTE MARTINS, já conta com prendas de grande valores.

O Show de Prêmios será de 12 rodadas marcados a caneta.

As cartelas custam R$ 30,00 (trinta reais) ou 02 cartelas por R$ 50,00 (cinquenta reais) sendo já vendidas pela família.

Prendas:

Bezerra, geladeira, fogão, ar condicionado,micro-ondas, forno elétrico, lavadoras de roupas, centrifuga, televisão, carneiro, bicicleta, eletrodomésticos, utensílios do lar, e outras prendas.

A ação envolve a sociedade nioaquense, organizada por Elizete Maidana, que através do Nioaqueonline e parceiros colaboradores, tem se mobilizado para angariar fundos que serão destinados ao tratamento da pequena.

“Tenho compromisso com 4 ações no ano de 2023, e como já havia dito, vou dar uma pausa, pois sei que todas ações que realizamos independe de política, mas sei também que com essas ações facilitamos para a pessoa que precisa, e descongestionamos a obrigação do poder público”, disse Elizete Maidana, que ao longo dos anos realiza ações em prol aos necessitados, com ajuda da sociedade.