Governo leva asfalto para Moreninha IV e muda a realidade dos moradores que sofriam com barro e poeira

Fim da poeira e do barro na época de chuva. Este é o sentimento dos moradores da Moreninha IV, bairro da região Sul de Campo Grande, que estão recebendo o tão esperado asfalto na frente de suas casas. Este sonho que virou realidade está sendo possível devido a obra de pavimentação do Governo do Estado.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a obra de asfalto segue pelas ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via dentro do projeto é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), mais de 65% das atividades previstas no bairro já foram concluídas, entre pavimentação e drenagem das águas pluviais. A obra tem previsão de ficar pronta neste segundo semestre de 2023.

Os trabalhos seguem em pleno vapor, levando esperança e uma nova realidade aos moradores, que deixaram para trás grandes transtornos, e a partir de agora terão melhores condições de vida. Eles acompanham os trabalhos de pavimentação com a satisfação no olhar e alegria que seus imóveis serão valorizados, sem poeira e sim com asfalto à disposição.

Obra rápida, sem transtornos

Morador do bairro há mais de 20 anos, Valdenísio Rodrigues comemora a chegada do asfalto em frente à sua casa, na Rua Antônio Pires de Oliveira. “Este asfalto vai melhorar muito a vida da gente, já sofremos bastante com barro e poeira. Sem contar a lama quando tinha muita chuva. Além disto valoriza nossa casa. A gente sofre aqui com as máquinas, mas depois vem a recompensa”.

Já José Ronaldo Rocha ponderou que os moradores e vizinhos estão felizes com o asfalto virando realidade. “Está ficando muito bom, estamos felizes com este asfalto que era pedido há muito tempo. Temos que dar graças ao governador (Eduardo Riedel) que está realizando esta obra”.

A aposentada Ismara Canos dos Santos mora com a filha nas Moreninhas e cuida dos netos ao longo do dia. Ela só foi elogio ao trabalho das máquinas. “Chega de poeira aqui na frente de casa, até no mercado ficava tudo sujo, muitas vezes vamos comprar comida aqui e está com poeira, agora isto vai mudar”.

Novos clientes

Dono de uma oficina mecânica, Júnior Teixeira destaca que além da sua casa ser valorizada, também vai conseguir aumentar os clientes com a chegada do asfalto. “Estou aqui nas Moreninhas desde a criação do bairro, este asfalto será uma maravilha para todos, vai me ajudar 100%. Vai valorizar a oficina e trazer mais gente aqui. Esta obra era um sonho antigo”.

Para Jean Carlos Rodrigues o asfalto é um “presente antecipado” de Natal para os moradores do bairro. “Confesso que não estava esperando mais, moro há muito tempo aqui já, só temos que comemorar. A obra está rápida e nem trouxe transtorno e acredito que vai aumentar meus clientes”, disse ele, que é dono de uma marmoaria.

Ingrid Silveira, que trabalha em uma padaria na Rua Antônio Pires de Oliveira, conta que a obra de asfalto não atrapalhou as vendas, vai melhorar o movimento e ainda ajudar as crianças que chegam ao Ceinf José Carlos de Lima. “Muitas vezes elas precisam pular o barro ou enfrentar o poeirão, isto tudo vai acabar, os pais estão elogiando”.

Grandes investimentos

Além do asfalto em diversas ruas da Moreninha IV, o governador Eduardo Riedel está promovendo outros grandes investimentos na região, como a pavimentação e recapeamento de vias urbanas na (Moreninha) I e II, junto com drenagem, esgotamento sanitário e sinalização viária.

Outro grande projeto é o novo acesso às Moreninhas, que vai contribuir com a população local, que hoje só entra no bairro pela Avenida Gury Marques. Juntos todos os investimentos chegam a R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul.

“O Governo do Estado tem uma série de investimentos nas Moreninhas e na região Sul, que é uma das mais populosas da cidade. Pavimentando ruas, criando acessos e melhorando a drenagem estamos dando mais qualidade de vida para a população. Campo Grande e toda a região das Moreninhas merecem esses investimentos sonhados há anos”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Esta parceria do Estado com a Capital busca ajudar a cidade a melhorar a sua infraestrutura, dando melhor qualidade de vida à população, que assim terá uma vida mais digna, dispondo de asfalto, esgotamento sanitário e um bairro em boas condições.

“É uma obra impactante, que tem entre as ações um novo acesso e eixo de ligação na região, que vai levar desenvolvimento. Estes investimentos representam nosso compromisso com a população de Campo Grande”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

