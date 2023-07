Governo lança edital para projetos de entidades do Terceiro Setor

Com o objetivo de ampliar a inclusão social, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), acaba de lançar edital de chamamento público para organizações que abrigam projetos (eixos) voltados para refugiados, migrantes, apátridas, pessoas em situação de rua, jovens no contraturno escolar, pessoas com deficiência, dependentes químicos, pessoas idosas e do egresso do sistema prisional. Serão destinados recursos na ordem de R$ 4,6 milhões, que incluem projetos na capital e interior, em 12 eixos temáticos.

De acordo com secretária da SEAD, Patrícia Cozolino, com esta ação, o governo amplia a inclusão social pelo atendimento a todas entidades do Terceiro Setor do Estado do Mato Grosso do Sul. “Em especial em 2023, optamos incluir também o combate à violência, discriminação e racismo, o fomento da cultura afro-brasileira, o combate à violência à comunidade LGBTQIA+, além dos demais eixos existentes no edital de 2022, e na qual tivemos uma ampliação este ano de R$ 1 milhão”, acrescenta Cozolino.

