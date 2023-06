Governo do Estado recebe doação de área do Parque das Nações Indígenas

O Governo do Estado recebeu da Prefeitura de Campo Grande a doação de uma área aproximada de 198 mil m², do Parque das Nações Indígenas. Os 13 lotes correspondem a margem do lago do local no Jardim Veraneio, Vivendas do Bosque e Royal Park.

Em reunião na manhã desta terça-feira (27), o governador Eduardo Riedel e a prefeita Adriane Lopes formalizaram a desafetação e doação da área. “Estamos dando mais um passo para organizar administrativamente a área. E nossa intenção é fortalecer ainda mais as ações turísticas em Campo Grande. Proporcionando as pessoas que vem ao Estado conhecer as belezas naturais, também de terem experiências na Capital. Com o Bioparque Pantanal já conseguimos atrair turistas para cá”, pontuou Riedel.

A secretária de Estado de Administração Ana Carolina Nardes explicou que o Estado também vai continuar a cessão de uso da área onde está instalada a Cidade do Natal. “A ideia é doar, para a prefeitura poder investir. Já esta área com a doação formalizada agora, está com o termo de compromisso e a lei sancionada, e em processo de escrituração”.

Com eventos programados para acontecer ao longo do ano na Cidade do Natal, foi realizado no espaço o “Festival do Hambúrguer”, que reuniu mais de 45 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de maio, com a participação de 35 estabelecimentos da Capital. “O Festival do Hambúrguer foi um sucesso, algo profissional com recorde de público”, disse a prefeita.

Ela também pontuou sore a importância de opções turísticas em Campo Grande. “Queremos explorar mais as possibilidades e potenciais turísticos da cidade. Na área onde funciona a Cidade do Natal, que estamos deixando a população escolher o novo nome do local, vamos ter vários eventos ao longo do ano”, afirmou Adriane.

A formalização da doação da área do Parque das Nações também teve a presença do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) André Borges e procuradora-geral do Estado Ana Ali.

