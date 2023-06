Governo do Estado fará reforma completa do ginásio esportivo de Dourados

Quatro milhões e 300 mil reais. Esse é o investimento que o Governo do Estado fará para dotar o Ginásio Municipal de Esportes “Deputado Ulysses Guimarães”, em Dourados, de reforma completa com a implantação de melhorias adaptadas às normas de acessibilidade e segurança para receber o público em diversas competições e outros eventos.

Inaugurado em 1992, na gestão do então prefeito Braz Melo, o espaço teve a escritura documentada e assinada pelo prefeito Alan Guedes em dezembro de 2021, o que possibilitou a captação de recursos para as melhorias e a participação do Município com a contrapartida necessária à execução do projeto com prazo de um ano de entrega do novo ginásio da cidade.

O termo de homologação do processo licitatório que habilitou a empresa contratada foi assinado no dia 15 do mês passado e, nesta semana, o prefeito assinou a OS (Ordem de Serviço) para início dos trabalhos. “É mais uma parceria de grande significado que firmamos com o Governo do Estado e que vai beneficiar diretamente as ações que a Prefeitura realiza para melhorar o esporte, o lazer e a cultura de Dourados”, reconheceu Guedes.

“Os municípios têm as portas abertas na Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) em todas as demandas pontuadas pelas suas comunidades. Conforme orientação do governador Eduardo Riedel, estamos fechando parcerias e trabalho conjunto para melhor atender a população. O municipalismo deu certo e continuará unindo forças, somando ideias e construindo soluções para os sul-mato-grossenses viverem melhor a cada dia”, destaca o secretário Hélio Peluffo Filho.

O projeto prevê reforma total das estruturas, com ampliação dos vestiários, modernização do sistema de iluminação e som, e o cercamento de toda a área do estacionamento. “Com essa mudança, vamos aumentar a segurança do local. O projeto prevê ainda iluminação de led, sistema integrado de som, telão de led e a reforma total da cobertura, acabando com um problema crônico do ginásio”, diz o secretário de Obras Públicas do Município, Luis Gustavo Casarin.

