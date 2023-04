Jardim terá ampliação do projeto do Centro de Hemodiálise

A prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher, e o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, anunciaram na manhã de ontem (25 de abril) a ampliação do projeto de Centro de Hemodiálise de Jardim, por determinação do governador Eduardo Riedel.

Com isso, as licitações da construção do Centro de Hemodiálise e do Centro de Diagnósticos, programadas para ocorrer hoje e amanhã (25 e 26 de abril, respectivamente) foram suspensas.

Acompanhada do secretário municipal de Governo, Luiz Miguel Faria, a prefeita Clediane se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, com a secretária adjunta de Saúde de MS, Crhistinne Maymone, e com a diretora de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro.

Ficou definido que o Centro de Hemodiálise, que previa atendimento de 8 pacientes renais por turno, foi ampliado para 21 pacientes, com possibilidade de expansão do atendimento.

Além disso, a previsão é que seja implantado um complexo que agregue um hospital regional em Jardim com Centro de Hemodiálise e do Centro de Diagnósticos em terreno próprio do Município.

A reformulação do projeto se deu após a participação da prefeita e do governador Eduardo Riedel no 3º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico, no início deste mês, na cidade de Salta, na Argentina.

Devido à consolidação da Rota Bioceânica, o município de Jardim deverá estar apto a receber gerar um novo fluxo de investimentos e pessoas, com maior oferta de serviços públicos e qualidade dos mesmos.

“Nossa cidade está em expansão, e com o advento da Rota Bioceânica, temos de pensar à frente e planejar nossa capacidade de atendimento não só para o município, mas de toda a região e também de todo o fluxo de pessoas que estarão em passagem por aqui seja para turismo, comércio e negócios”, finalizou a prefeita.

