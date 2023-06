Governo de MS entrega nesta sexta-feira reforma da EE Edson Bezerra em Itaporã

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), entrega na manhã desta sexta-feira (30) mais uma reforma de unidade escolar da REE (Rede Estadual de Ensino). Trata-se da Escola Estadual Edson Bezerra, no município de Itaporã, com investimentos de R$ 3,3 milhões.

A escola, que é coordenada pela professora Elaine Cleia Leite Marsura e tem como diretora-adjunta Viviani Rodelini Mendonça, trabalha com a oferta do ensino em tempo parcial e atende cerca de 400 estudantes, em turmas que vão desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

Reforma

O governo de MS investiu R$ 3,3 milhões na unidade escolar, sendo R$ 2,8 milhões com serviços de reforma geral e ampliação com acessibilidade, contemplando adequação da edificação às normas de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

Os serviços de intervenção incluíram substituição de cobertura, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, revestimentos de pisos, paredes e forros, esquadrias, pintura geral interna e externa, reforma dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas internas e externas, reforma da quadra e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Também foram investidos R$ 405 mil em equipamentos, sendo freezer, refrigerador, bebedouro, aparelhos de ar-condicionado, armários, mesas, gaveteiro, mesas de refeitório, conjuntos escolares, conjunto de professores, microcomputadores, tablets, Chomebooks, dentre outros.

Com informações da assessoria