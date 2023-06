Governo de MS abre seletiva para OSCIPs realizarem projetos na XXII edição do Festival de inverno de Bonito

Com um investimento de R$ 6.765.000,00 (Seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais) O Governo do Estado promove o primeiro festival da nova gestão, que será organizado e realizado pela Setescc, por meio de sua fundação de Cultura.

A edição 11.191 do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de hoje (22) traz o chamamento para habilitação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs para seleção de projeto que vão compor parte do XXII Festival de Inverno de Bonito, que tem previsão de acontecer entre os dias 23 e 27 de agosto de 2023, em Bonito/MS.

A seleção ocorrerá em duas fases: habilitação e seleção de projetos. Na primeira fase a organização deverá entrega um envelope contendo a documentação exigida no edital para a fase de habilitação, no prédio do Memorial da Cultura. Já na fase de seleção de projetos a instituição deverá entregar seus projetos seguindo rigorosamente o edital.

Cronograma:

ATIVIDADE DATA Publicação do Edital 22/06/2023 Período de Inscrição 22/06 a 04/07/2023 (até 13h30min) Abertura dos Envelopes – Habilitação 04/07/2023 Publicação das Habilitadas 05/07/2023 Prazo Recursal 05 a 7/07/2023 Publicação do resultado do recurso e convocação para entrega de projetos pelas Habilitadas 11/07/2023 Entrega dos Projetos pelas Habilitadas 11 a 17/07/2023 (até 13h30min) Análise dos Projetos – Julgamento 17/07/2023 Publicação no DO da OSCIP Selecionada 18/07/2023 Prazo Recursal 18 a 20/07/2023 Publicação do resultado final e convocação para assinatura do termo de parceria 21/07/2023 Publicação do termo de parceria 24/07/2023 24/07/2023

Com informações da assessoria