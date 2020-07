Governo anuncia reforma de hospital e assina obras de pavimentação em Nioaque

Associando desenvolvimento com cuidados com à saúde da população, o Governo de MS, representado pelo Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, anunciou nesta terça-feira (30.06) a execução de obras de pavimentação asfáltica e reforma de unidade hospitalar em Nioaque – município localizado a 165 quilômetros da Capital.

Na ocasião foi assinado convênio para a pavimentação asfáltica e drenagem de diversas ruas do bairro Ouro Verde, totalizando mais de R$ 908 mil em investimentos estaduais do Programa Governo Presente – que destinará um total de R$ 7,6 milhões em obras de infraestrutura para a cidade. Também foi dada ordem de serviço para reforma e ampliação da Unidade Mista Aroldo Lima Couto, com recursos estaduais de aproximadamente R$ 666 mil. Nos fundos da unidade está sendo construída uma maternidade que possibilitará novos nascimentos na cidade, o que não acontece desde 2009.

A solenidade foi realizada na quadra poliesportiva Francisco Elias “Sr. Doca”, inaugurada pela prefeitura como incentivo à prática desportiva pelos nioaquenses, e contou com a distribuição, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), de kits esportivos com bolas de vôlei, basquete, futsal, handball, além de cones e redes.

Para Riedel, ações como as realizadas em Nioaque mostram o comprometimento do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico, juntamente com a saúde da população. “Vivemos tempos muito desafiadores. Uma coisa é governar com a maré boa, na bonança. Outra, é não fugir da responsabilidade e enfrentar junto os problemas – que não são poucos em época de recessão – queda de arrecadação e baixo investimento. Esta é a realidade no Brasil inteiro. Aqui no Estado temos nos esforçado muito para ir além dos repasses tradicionais, investindo ao lado dos prefeitos em ações e projetos demandados pela população”, destacou.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ressaltou a importância de investimentos para estruturação da saúde no município: “Esta ampliação é mais uma de que estamos trabalhando pelo fortalecimento do SUS. Nossa meta é propiciar saúde pública de melhor qualidade por meio de parcerias com os prefeitos, pois sabemos que é nos municípios que o cidadão vive e é onde ele precisa ser atendido”.

Para o prefeito, Valdir Couto Junior, a medida beneficiará muito o município: “Estamos recebendo investimentos na saúde, na infraestrutura, e no esporte. Nós sabemos que a cada um real que investimos no esporte é menos um paciente internado em UTI. Hoje estamos recebendo o secretário de governo para assinar a ordem de serviço de asfalto e da reforma e ampliação da unidade hospitalar. São investimentos importantes, ainda mais neste tempo de pandemia, gerando empregos e dando sustentação, apoio financeiro para o combate ao covid-19. Agradeço ao governo do Estado por atender a população de Nioaque”.

Luiz Alberto Gazote, nioaquense e comerciante, enfatizou a importância das obras para o município: “Nioaque tem uma carência muito grande, principalmente nessa área de saúde. Muitas gestões anteriores falaram que fariam uma maternidade e não fizeram. […] O bairro Ouro Verde necessita de pavimentação, portanto, a administração municipal junto ao Governo de MS tem feito um bom trabalho”, concluiu.

Também estiveram presentes na solenidade a deputada federal, Rose Modesto e o diretor presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.