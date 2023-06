Governança e compromissos socioambientais colocam MSGÁS entre as melhores empresas para se trabalhar

“A responsabilidade social é um compromisso que a MSGÁS mantém seja no retorno de seus resultados financeiros, seja por ações voluntárias em benefício de seus colaboradores e da sociedade. Isso inclui iniciativas voltadas ao público interno, como o treinamento e capacitação de colaboradores e programas de segurança e também ao público externo, com projetos que envolvem a comunidade, em atividades esportivas, culturais e educacionais”, destaca o diretor-presidente da companhia, Rui Pires dos Santos, sobre a presença da MSGÁS na vida da comunidade.

Nos últimos anos, a MSGÁS registrou um salto de crescimento e importância, tanto regional quanto nacional, se consolidando como uma das principais e mais conceituadas distribuidoras de Gás Natural do País. “Desde 2016, quando ocupávamos a 9ª posição entre as 40 melhores empresas para se trabalhar da região Centro-Oeste, estamos aprimorando os métodos de governança e responsabilidade social, seja com foco na melhoria dos processos ou no incentivo através de treinamentos e capacitações, estamos sempre buscando melhorar”.

Premiações

Durante a 6ª edição da premiação do GPTW (Great Place to Work), no ano de 2016, a MSGÁS ficou entre as 35 melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste. Nesse ranking foram avaliadas 87 empresas. Em 2017, a companhia atingiu a 9ª posição. A premiação se repetiu em 2018, com a 14ª colocação no universo de 121 empresas.

“Ninguém faz nada sozinho, então toda a melhoria dos processos é um resultado conjunto do empenho dos diversos setores. Seja em treinamentos, capacitações ou incentivos, estamos sempre buscando sermos melhores a cada dia. Isso é o que nos move”, destaca Rui Pires dos Santos.

O Great Place to Work busca estimular a organização a identificar, criar e manter a excelência em ambientes de trabalho. A premiação é considerada um termômetro para o desenvolvimento das boas práticas das empresas.

Rui Pires dos Santos destaca também as oportunidades de estágio na companhia, que lhe valeram o Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, que além de premiar as melhores empresas do País, reconhece a contribuição das entidades no desenvolvimento dos estudantes brasileiros para o mercado de trabalho.

“As melhores empresas do País têm uma média de 4,74 no ranking e a MSGÁS pontuou 4,56. Isso mostra a seriedade e eficiência com que a Companhia realiza essa parceria e sobretudo o compromisso com o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, porque esses estagiários serão os futuros profissionais”.

Em 2004 a Companhia recebeu o prêmio de Maiores e Melhores da Região Centro Oeste, no setor de serviços, pela Revista Exame da Editora Abril. Foi a 1ª empresa da região a ser homenageada em 31 anos da premiação. Em 2008, a empresa foi vencedora em duas categorias do 1º Prêmio Petrobras de Reconhecimento às Distribuidoras de Gás Natural (Top Gás): Responsabilidade Ambiental, com o projeto “O Meio Ambiente no Meio da Gente”, e Menção Honrosa em Excelência Operacional, com o projeto “Sinalizador Operacional de Vazamento (SIOP)”. No mesmo ano iniciou a implantação do programa de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS).

Em 2010 consegue classificação de dois projetos no Prêmio Top-Gás na categoria Responsabilidade Social com o projeto “Terça Tem Talento (TTT)” e “Segurança: Saber e Praticar”. No mesmo ano, participa da Gás Conference, no Rio de Janeiro, realizado a cada dois anos com o objetivo de discutir a indústria do petróleo, reunindo profissionais e executivos do setor, em busca de conhecimento e novas tecnologias. A MSGÁS, por meio da Gesma (Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde), apresentou “Avaliação de Risco Decorrente de Vazamentos em Estações de Medição e Redução de Pressão na rede de Distribuição de Gás Natural”.

Em 2014 a MSGÁS recebeu menção no II Prêmio Petrobras de Reconhecimento às Companhias Locais de Gás Natural pela Excelência em Gestão (Gestão CDL 2014), obtendo o 3º lugar na categoria de Medição de Gás Natural e Destaque Global.

“A MSGÁS zela pela segurança de todos, incluindo os funcionários, clientes e também a população, por isso, desenvolve diversas atividades, treinamentos e palestras, com o propósito de prevenir riscos. Além da capacitação para os colaboradores, estabelecemos parceiros como o Corpo de Bombeiros Militar, para simulações de casos de vazamento no ramal de Gás Natural”.

As campanhas de capacitação e normas de segurança no trabalho são ações permanentes da companhia, reforça o diretor-presidente da empresa, lembrando que o meio ambiente também é parte de constante atenção, daí o programa educativo junto às escolas, mobilizando estudantes para projetos de arborização nas cidades por onde passa o gasoduto. “Nosso lema tem sido assegurar a distribuição do Gás Natural com segurança, respeitar o meio ambiente e preservar a saúde dos colaboradores”.

Sobre a MSGÁS

Criada em 21 de maio de 1998, a MSGÁS é uma empresa de economia mista, composta pelo Governo do Estado, que detém 51% das ações e pela Commit Gás S.A., com 49%. A companhia é responsável pela distribuição de Gás Natural canalizado de Mato Grosso do Sul, com rede de 436 quilômetros, atendendo 14,5 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração.

