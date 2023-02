Governador e secretários visitam fábrica da Suzano em Ribas e destacam futuro de prosperidade

O aumento populacional e os desafios impostos pelo maior investimento privado em execução no mundo levaram o governador Eduardo Riedel, o vice Barbosinha e secretários, nesta terça-feira (14), a Ribas do Rio Pardo – a 102 quilômetros de Campo Grande.

Na primeira agenda no interior, o governador colocou os secretários à disposição para atender as necessidades do município.

“É a primeira cidade que eu visito. Não é a toa. Aqui o desenvolvimento é muito acelerado. Um projeto dessa envergadura não é simples. Eu trouxe os secretários para ver de perto tudo isso. Esse é o time que no dia a dia vai destravar os problemas. Mato Grosso do Sul está 100% focado no lema: próspero, inclusivo – para isso a qualificação profissional -, digital e com absoluta responsabilidade ambiental”, disse o governador.

O prefeito João Alfredo também participou da visita com os secretários municipais. “Vamos dar as mãos. Coloco o Governo do Estado à disposição do município, completamente aberto a novos desafios”, propôs Riedel.

Segundo o presidente da Suzano, Walter Schalka, a empresa está comprometida com o desenvolvimento do Município. “Este é o maior investimento privado do Brasil neste momento, no valor de R$ 19 bilhões. Mas mais importante que esse número é o investimento no social. A Suzano está muito comprometida com o futuro de Ribas”.

Falando em nome dos secretários, Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) destacou a importância da reunião ampliada para alinhar demandas e ações. “Temos aí praticamente dois anos para fazer uma força tarefa para execução de medidas que garantam o crescimento ordenado da cidade e o investimento dentro da lógica de sustentabilidade, governança e gestão que integram os princípios da Suzano e são a marca do governo Riedel, assim como crescer com prosperidade gerando empregos e renda”.

Também participaram da agenda os secretários Pedro Arlei Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística), Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), Patrícia Cozzolino (Assistência Social e Direitos Humanos) e Hélio Daher (Educação), além da secretária-adjunta Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves (Saúde) e do diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende