Ginásio Moreninho recebe crianças de 6 a 12 anos para atividades de recreação

Famílias com crianças de 6 a 12 anos podem participar de jogos lúdicos e atividades recreativas no próximo sábado, 6, às 14 horas, no Ginásio Moreninho, na Cidade Universitária. A ideia é tirar as crianças da frente das telas e retomar as brincadeiras tradicionais.

Quem não se lembra com saudade das brincadeiras da infância? Em uma tarde voltada para a diversão, adultos e crianças poderão se divertir com jogos como coelhinho sai da toca, marinheiros da Europa, corrida no saco, corrida com o ovo na colher, passa anel e carneirinho.

“O objetivo é proporcionar experiências de resgate de jogos tradicionais, aqueles passados de geração a geração, mas que com o tempo ganham e perdem alguns elementos, sejam eles organizacionais ou de regras de como jogar”, explica o professor da Faculdade de Educação, Junior Vagner Pereira da Silva.

Não há necessidade de inscrição prévia, basta comparecer ao Ginásio Moreninho. A única exigência é que os responsáveis também participem das brincadeiras, já que o objetivo é, justamente, promover uma experiência em família.

A ação faz parte das atividades do Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física e tem a participação de estudantes do curso de Educação Física da disciplina estágio obrigatório em animação sociocultural.

Segundo o professor, o PET Educação Física tem desenvolvido atividades de lazer com as crianças, mas esta é a primeira vez que envolve os adultos. “A expectativa é que possamos contar com a participação de cerca de 30 crianças e 30 pais ou responsáveis, de modo que a ação promova maior proximidade entre ambos e que alguns dos jogos trabalhados possam ser incorporados no cotidiano do lazer”, diz.

Com informações da assessoria