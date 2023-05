Futuros arqueólogos estudam busca por vestígios históricos em MS

Capacitação que prepara futuros historiadores e arqueólogos na busca por vestígios e informações sobre os povos originários de Mato Grosso do Sul, a “I Simulação de Escavação para Ensino-Aprendizagem”, realizada pelo Eixo de Arqueologia da Trilha Rupestre, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aproxima os pesquisadores – e consequentemente toda a sociedade – do rico patrimônio e diversidade humana histórica de nosso Estado.

Na simulação, que contou também com acadêmicos de Arquitetura e Ciências Sociais, são apresentados os conceitos e parâmetros para a recuperação e estudo dos vestígios humanos deixados pelas diferentes populações originárias que passaram e viveram em nosso Estado ao longo de mais de 10 mil anos.

O projeto foi realizado entre os dias 26 e 27 de abril, no Estádio do Morenão, contando com a participação também de pesquisadores de Antropologia, Arqueologia, Geologia, História e Filosofia.

A Simulação contou ainda com a presença do arqueólogo André Soares, da Universidade Federal de Santa Maria (RS), que chefiou a atividade, que tem como meta a preparação de uma equipe para escavações em Alcinópolis, no segundo semestre.