Funtrab vai a Naviraí para a realização de mais um ‘Dia da Oportunidade’

Para os cidadãos e empresários que buscam descobrir novas oportunidades na vida profissional e pessoal, na terça (27), a partir das 9 horas, acontece o ‘Dia da Oportunidade’. O evento acontece na Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (Acen) e faz parte do programa Cidade Empreendedora, onde a Funtrab atua no agenciamento de vagas.

Realizado pelo Sebrae/MS, com apoio da prefeitura de Naviraí, o Dia da Oportunidade contará com um espaço de atendimento com consultores do Sebrae, orientando sobre gestão os empresários e microempreendedores individuais que foram até ali.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), por meio da Gerência de Assistência Social (GEAS) e equipe da Casa do Trabalhador de Naviraí, vai ofertar vagas, orientações gerais aos trabalhadores, divulgação de cursos disponíveis, informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, entre outros serviços.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a economia de Naviraí está sustentada no setor produtivo e, conforme o Novo Caged, as maiores contratações foram nos setores de agropecuária e comércio.

“Naviraí tem uma posição privilegiada dentre os 79 municípios no Estado, pois é o 6º município em contratações no período de janeiro a abril/2023. O município possui várias empresas e cooperativas de grande porte que contam com o apoio da administração municipal. Com a união de forças entre a Funtrab, prefeituras e Sebrae, espera-se impulsionar o setor produtivo, fortalecer a economia local, empreendedorismo, alavancando assim a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da população sul-mato-grossense”, argumenta Ademar Júnior.

Confira a programação:

Serviço:

Dia da Oportunidade em Naviraí

Data: 27 de junho de 2023 (terça-feira)

Horário: 9 às 21 h (inscrições no local)

Local: Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN) – Av. Iguatemi, nº 125, Jardim Vale Encantado.

Com informações da assessoria