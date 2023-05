Funtrab oferece 3,1 mil vagas de emprego para diversas áreas em MS

A Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza 3.138 vagas para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul. As vagas são para diferentes setores como serviço, comércio, construção civil, entre outros.

Em Campo Grande são 1.374 vagas de emprego, com postos para ajudante de carga e descarga (33), ajudante de obras (26), atendente balconista (10) e de lanchonete (14), atendente de telemarketing PcD (pessoa com deficiência – 15), auxiliar administrativo (40), auxiliar de limpeza (58), garçom (16), operador de caixa (58), e outras oportunidades.

Em Dourados, a maior cidade do interior, são 219 oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. Entre as opções estão vagas de auxiliar de linha de produção (30), frentista (24), operador de caixa (13) e de processo de produção (25).

Os interessados podem comparecer nas unidades da Funtrab localizadas na Capital e no interior, ou ainda acessar as vagas pelo aplicativo da instituição, que é o “MS Contrata + para Trabalhadores”, onde é possível consultar as oportunidades e até agendar a entrevista.

Confira a lista completa de vagas em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/.

Com informações da assessoria