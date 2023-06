Funtrab inicia semana com 3,4 mil vagas de empregos em diferentes cidades

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) começa a semana com 3.454 vagas de empregos em diferentes cidades do Estado. São opções nas áreas de serviço, comércio, construção civil e setor industrial.

Em Campo Grande são 1,3 mil vagas disponíveis. Entre elas aparecem 67 para o cargo de auxiliar de limpeza, 62 de operador de caixa, assim como servente de reflorestamento (30), vendedor interno (30), motorista entregador (19), auxiliar de linha de produção (38), entre outros.

Já em Dourados, maior cidade do interior do Estado, são mais 344 vagas abertas. As opções estão em diferentes setores, como de técnico em açúcar e álcool (20), auxiliar de linha de produção (10), carpinteiro (10), empacotador (10), montador de estruturas metálicas (12), operador de processo de produção (11).

Na região do Pantanal, em Corumbá, estão disponíveis 74 vagas de emprego. Lá aparecem oportunidades de ajudante de eletricista (8), eletricista de instalações (5), mecânico de motores diesel (3), entre outros.

A Fundação avisa que quem não tiver acesso ao aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores” pode ir presencialmente nas unidades dos respetivos municípios para buscar sua vaga de emprego, sem precisar de agendamento. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. (Confira todas as vagas)