Funtrab está presente na ação ‘Governo Itinerante’ na região do Complexo Santo Antônio em Itaquiraí

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) é parceira da Prefeitura de Itaquiraí na realização de atendimentos nesta quinta-feira (22), das 8 às 17 horas, na região do Complexo Santo Antônio, assentamento a 80 quilômetros de distância do município, por meio da ação Governo Itinerante.

O objetivo é aproximar os serviços ofertados pelo poder público para os assentados que residem em regiões distantes, desburocratizando e evitando gastos com o deslocamento. O atendimento será realizado nas salas de atendimento, ao lado da Escola Tertulina Martins de Oliveira.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Itaquiraí, em parceria com Funtrab (Casa do Trabalhador de Itaquiraí), Ministério do Exército (Junta Militar), Secretaria de Segurança Pública (Instituto de Identificação), Receita Federal(PAV) e a empresa Bello Alimentos.

Os serviços oferecidos serão: processo para emissão de RG e CPF; Certificado de Reservista; regularização do CPF (Imposto de Renda e outros serviços da Receita Federal) e entrevistas para empregos na empresa Bello Alimentos. A Funtrab, por meio da equipe da Casa do Trabalhador de Itaquiraí, atuará na intermediação de vagas da Bello Alimentos, orientações gerais aos trabalhadores, informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, reconhece o valor dessas ações em parceria com a Prefeitura e outras instituições. “A base da economia de Itaquiraí é o agronegócio, sempre haverá necessidade do fortalecimento por intermédio de políticas públicas que possam alavancar o seu desenvolvimento. A Prefeitura possibilita a aproximação dos serviços disponíveis aos assentados, já a Fundação do Trabalho segue firme em sua missão de promover a inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia do Estado”, diz Ademar Junior.

A Funtrab – vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda – atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

