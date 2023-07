Funtrab abre a segunda-feira com Feirão na Capital e 3.885 vagas abertas em todo o Estado

Um Feirão com recrutadores selecionando os trabalhadores já no primeiro atendimento e quase 4 mil vagas de emprego disponíveis em todo o Mato Grosso do Sul. Assim começa a semana na Funtrab (Fundação do Trabalho) nesta segunda-feira (10). O Feirão da Empregabilidade vai até quarta-feira (12) em Campo Grande com 261 vagas em duas grandes empresas.

Realizado em parceria com a concessionária de energia elétrica local, a Energisa, e a rede verejista e atacadista do Grupo Pereira, o Feirão acontece das 8h às 17h30, na sede da Funtrab, a Casa do Trabalhador – em Campo Grande localizada na rua 13 de Maio, numeral 2.773, Centro. Os interessados devem levar consigo RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Entre as vagas oferecidas, candidatos sem experiência que buscam o primeiro emprego, PcDs (Pessoas com Deficiência) e trabalhadores em geral estão contemplados. Uma das profissões com vagas abertas é a de operador de telemarketing. Para se candidatar a um destes postos de trabalho é necessário que o candidato tenha o Ensino Médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar no período tarde e noite, das 14h20h às 20h40.

A empresa oferece salário no valor R$ 1.330, acrescido de vale-alimentação de R$ 400. Também é ofertado aos trabalhadores assistência médica/odontológica, auxílio-creche, participação nos lucros da empresa no fim do ano, e planos de cargos e salários.

O Grupo Pereira oferece vagas de repositor (34), operador de caixa (39), ajudante de carga e descarga (4), atendente do setor de frios e laticínios (2), auxiliar nos serviços de alimentação (13), balconista de açougue (4), ajudante de açougue (1), atendente de peixaria (2), atendente de lojas e mercados (10), auxiliar de limpeza (10), auxiliar nos serviços de alimentação (13), atendente do setor de rotisserie (10).

Mais 3,8 mil vagas em todo o Estado

A pujança da economia sul-mato-grossense fica evidente na quantidade de postos em aberto, oportunizando assim emprego e renda para os trabalho à população. São ao todo 3,8 mil vagas disponíveis na Casa do Trabalhador das principais cidades sul-mato-grossenses.

Em Campo Grande são 1.514 vagas para profissões que vão desde ajudante de carga e descarga, inclusive PcD (Pessoa com Deficiência), até para auxiliar de cozinha e atendente de loja. Em Amambai, são 198 vagas, enquanto em Aparecida do Taboado são 157.

A lista conta ainda com 115 vagas em Batayporã, 176 em Cassilândia, 268 em Chapadão do Sul, 124 em Costa Rica, 329 em Dourados, 119 em Maracaju, 126 em Naviraí, 115 em Nova Andradina, entre tantas outras. O quadro completo de vagas pode ser conferido neste link.

Com informações da assessoria