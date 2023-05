FUNSAT oferece mais de 1,4 mil vagas de emprego em Campo Grande

Com salários que podem chegar a R$ 3 mil e vagas para 151 profissões diferente, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.427 oportunidades de emprego nesta terça-feira (2), sem necessidade de experiência prévia para metade delas.

“Estamos hoje no primeiro dia útil do mês, com 803 vagas que o empresário recruta para treinar. É mais uma vez um percentual alto desse tipo de captação, e resultado da nossa parceria com o setor produtivo nesses últimos meses. Para essa modalidade, vale lembrar que existem empregos em 63 áreas diferentes”, ressalta o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

Destaque nos processos seletivos para operador de caixa – com 166 vagas, auxiliar de serviços de alimentação – com 145 vagas, e de auxiliar de limpeza – com 92 vagas. No caso das vagas que não exigem experiência, ofertas maiores também para auxiliar de serviços de alimentação, 87% do total anunciado, e de auxiliar de limpeza, com 75% do recrutamento voltado a treinamento nos primeiros meses de contratação. A seleção para ajudante de obras está com 190 oportunidades.

Para pessoa com deficiência (PCD), a Funsat disponibiliza 100 vagas, das quais, 62 são para a função de vigilante. Tem ainda oportunidades para atendente de lojas e mercados, vendedor interno (2), assistente administrativo (1), porteiro (3) e estoquista (2).

Mais informações sobre vagas e outros serviços da Funsat, entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ou também pelas redes sociais da pasta, no Instagram @funsat ou Facebook @funsatcampograndems. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O funcionamento é das 7h às 17h, sem intervalo, de segunda-feira a sexta-feira.