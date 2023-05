FUNSAT inicia semana com mais de 1,6 mil vagas de emprego e salários de até 3,8 mil

A Fundação Social do Trabalho inicia a semana com 1.610 vagas de emprego. Nesta segunda-feira (29) são recrutamentos em 181 profissões, com salários que variam entre R$ 1.320 e R$ 3.800.

Segundo a Fundação, são 300 anunciantes para funções como atendente de lanchonete com 16 vagas, auxiliar administrativo, 7 vagas, desossador, 52 vagas, operador de caixa, com 124 vagas, entre outros.

Além dessas, são ainda mais de 700 oportunidades de aprender um novo ofício, com treinamento pago pelo recrutador, como é o caso para atendente de farmácia balconista, com 15 vagas, auxiliar de limpeza, com 53 vagas e a de técnico de enfermagem, com 40 vagas.

Quanto às vagas exclusivas para pessoa com deficiência (PCD), a Funsat oferece 123 vagas com destaque para empacotador à mão e de vigilante.

A Agência de Empregos da Funsat alerta que, apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, direto, atendendo também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizante promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

