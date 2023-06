Fundação do Trabalho oferta vagas no ‘Dia da Oportunidade’ em Ponta Porã

Para os cidadãos e empresários que buscam descobrir novas oportunidades na vida profissional e pessoal, nesta terça-feira (6), a partir das 15h30, será realizado o ‘Dia da Oportunidade’, no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã.

O Dia da Oportunidade é um evento que faz parte do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS com apoio da Acepp (Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã) e Secretaria de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo de Ponta Porã.

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), atuará com oferta de vagas, orientações gerais aos trabalhadores e informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, comenta sobre a necessidade de criar um ambiente favorável para a geração de empregos, empreendedorismo e o

desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. “ Além de grandes potenciais como o agronegócio, turismo de compras, Ponta Porã é o 10º município em contratações no Estado, conforme dados do Novo Caged, dentre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Com as capacitações oferecidas aos nossos empreendedores e trabalhadores, o propósito é promover o crescimento da economia local e melhores condições de trabalho e vida à população’, conclui Ademar Jr.

São várias programações especiais, como espaços de atendimento para MEIs, Feira de Negócios com exposição e comercialização de produtos do comércio e da Agricultura

Familiar local.

Interessados em acessar as vagas disponíveis de Ponta Porã podem acessar o endereço https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-de-empregos-em-ponta-pora/.

Evento: Dia da Oportunidade

Data: 06/06/2023

Horário: 15h30 às 21h

Local: Centro Internacional de Convenções Ponta Porã – Rua Baltazar Saldanha, 599-737 – Bairro da Saudade

Com informações da assessoria