Fundação de Cultura recebe Curso Básico de Formação Institucional da CVBMS para conselheiros

A Fundação de Cultura será palco do Curso Básico de Formação Institucional (CBFI) da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso do Sul nos dias 24 e 25 de junho. O evento é destinado aos conselheiros da instituição e tem como objetivo capacitar os membros recém-eleitos e reciclar o conhecimento dos demais conselheiros sobre a atuação da CVBMS.

A Cruz Vermelha é a principal e mais antiga instituição de ajuda humanitária do mundo. Está presente em 192 países e tem como missão prevenir e atenuar os sofrimentos humanos com toda imparcialidade, sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, nível social, religião e opinião política, contando para isso com grande contingente de voluntários que atuam nas mais diversas áreas, como na minimização dos efeitos de situações de calamidade pública (catástrofe e desastres naturais), na promoção à saúde (desenvolvendo ações de educação preventiva, por meio de palestras, campanhas e capacitações que promovam saúde, bem-estar e prevenção de doenças), na promoção de programas comunitários (auxílio a diversas instituições, com doações de alimentos, produtos de limpeza, higiene e agasalhos), na gestão de projetos sociais e de cidadania, entre outros.

A CVBMS está se organizando para retomar os trabalhos no estado e a participação dos conselheiros no CBFI será essencial para que todos estejam ambientados e alinhados sobre os desafios que teremos para reerguer a instituição. O curso também será uma oportunidade para que os conselheiros se reencontrem e se conheçam melhor.

Para os conselheiros que não possuem o certificado de CBFI, a participação no evento é indispensável. Os demais conselheiros também são convidados a participar para reciclar seus conhecimentos sobre a atuação da CVBMS. O CBFI será realizado nos dias 24/06 das 14h às 18h e dia 25/06 das 9h às 17h, na Fundação de Cultura situado na Av. Fernando Corrêa da Costa 559, Centro – Campo Grande/MS.

Com informações da assessoria