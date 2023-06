Fundação de Cultura realiza Semana Nacional dos Arquivos com diversas ações na capital e no interior

O Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul, unidade da Fundação de Cultura, realiza a Semana Nacional de Arquivos, que é um evento idealizado pelo Arquivo Nacional desde 2017. O Arquivo Público Estadual de MS participa na organização de ações em nível estadual e atua em parceria com outras instituições. As instituições presentes no estado são ligadas ao setor público (federal, estadual e municipal), além de universidades e associações privadas.

Para o Coordenador do Arquivo Público Estadual, Professor Douglas Alves da Silva, “A Semana é muito importante para dar visibilidade ao trabalho dos arquivos no Brasil e aqui no nosso estado, porque são nesses locais que documentos importantes da história da nossa gente estão guardados e conservados, nessa semana teremos um tipo de intercâmbio em Dourados numa visita técnica ao Centro de Documentação Regional da UFGD e assim conhecermos um pouco do acervo que temos em outros arquivos de MS”.

Com o tema “Arquivos – Territórios de Vidas”, a Semana Nacional de Arquivos busca, a partir desse chamado, estimular reflexões e inspirar debates sobre ações e práticas arquivísticas por meio do diálogo entre instituições, sociedade e usuárias/os.

A Semana Nacional de Arquivos, tradicionalmente, tem como referência o 9 de junho, Dia Internacional dos Arquivos, assim proclamado na Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos (International Council on Archives – ICA), em 2007. O marco fundamenta-se na data de criação do próprio ICA pela Unesco, em 1948.

Arquivos são instituições responsáveis pela preservação, a guarda, o acesso e a difusão de registros de vidas de diferentes épocas. Essas ações estratégicas são desempenhadas por pessoas que, no exercício de seus ofícios, contribuem cotidianamente para que a relevância do vivido no passado siga ativa no presente e no futuro.

Em 2023, o Conselho Internacional de Arquivos completará 75 anos de existência, sendo este o tema da Semana Internacional de Arquivos. À luz dessa inspiração, a edição brasileira adota o tema “Arquivos – Territórios de Vidas”, no intuito de fortalecer perspectivas e demandas sobre o fazer arquivístico que têm ganhado relevo em nosso país.

Programação

A programação da Semana Nacional dos Arquivos em MS prevê uma série de atividades na capital e no interior:

06 e 20 de junho, das 9h às 11h

Local: Arquivo Público Estadual de MS – Av. Fernando Correa da Costa, 559, 2º Andar

Curso: Introdução à Gestão de Massa Documental Acumulada. Ministrantes: Prof. Douglas Alves da Silva e Prof.ª Doralice Martins.

Curso oferecido aos acadêmicos do curso de História da UFMS em Campo Grande, visando a imersão introdutória dos mesmos na gestão de documentos históricos em arquivos públicos.

15 de junho, das 13h30 às 17h30

Local: Centro de Documentação Regional da UFGD – Cidade Universitária

Palestra: Conhecendo o Acervo Regional do Arquivo Público Estadual de MS: possibilidades para a pesquisa. Ministrantes: Prof. Douglas Alves da Silva e Prof.ª Melly Fátima Goes Sena.

Palestra destinada aos acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Grande Dourados, abordando o acervo regional do Arquivo Público Estadual de MS e as possibilidades de subsídios para pesquisa.

16 de junho

Visita técnica ao acervo do Centro de Documentação Regional da Universidade Federal da Grande Dourados

Local: Centro de Documentação Regional da UFGD – Cidade Universitária

02 de junho a 02 de julho – visitação aberta de segunda a sexta, das 8h00 às 17h00

Local: Sala de exposições do Arquivo Público Estadual de MS – Av. Fernando Correa da Costa, 559, 2º andar

Exposição “Cia. Matte Larangeira” – nova temporada da exposição de fotografias que remetem à empresa Companhia Matte Larangeira, estabelecida após o fim da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai na região hoje correspondente ao estado de Mato Grosso do Sul, a qual explorava economicamente os ervais nativos da região, com relações comerciais, políticas e de trabalho.

