Fundação de Cultura publica lista dos projetos habilitados no FIC

Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (20), a lista dos projetos habilitados no Edital nº 002/2022 – FIC MS e também a abertura do prazo recursal de 5 dias úteis, que vai de 21 a 27

de junho.

Foram submetidos 491 projetos, sendo que 62 estão habilitados após análise documental e agora vão para a análise de mérito.

Quem não teve o projeto habilitado pode entrar com recurso por meio do e-mail [email protected], informando nome do projeto, proponente e solicitando parecer técnico.

A lista dos projetos habilitados está disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/DO11189_20_06_2023.pdf.

FCMS