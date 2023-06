Fundação de Cultura divulga artesãos selecionados para feira nacional em julho

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou a lista provisória dos selecionados no Processo Seletivo do chamamento público de Artesãos e Entidades representativas do Artesanato Brasileiro. Os selecionados participarão da 23ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato – FENEARTE, a ser realizada de 05 a 16 de julho de 2023, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda – PE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Na categoria Artesão Individual foram selecionadas:

1.º Lugar: Ramona Coimbra Pereira

2.º Lugar: Ana Lice Correia Arruda

Entidades Representativas do Artesanato selecionadas:

1.º Lugar: Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS – Proart/MS

2.º Lugar: União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul – Uneart/MS

3.º Lugar: Associação de Microempreendedores Individuais – AME

4.º Lugar: Associação de Artesanato de Mato Grosso do Sul – Artems

A FENEARTE

A Fenearte faz parte das feiras nacionais do PAB e uma das maiores da América Latina e tem como objetivo colaborar na estruturação da Cadeia Produtiva do Artesanato pelo Brasil. Em 2023, a feira será realizada entre os dias 05 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

