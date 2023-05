Fundação de Cultura de MS apoia 11ª. Festa Literária de Ivinhema, que acontece entre 24 e 26 de maio

A Fundação Nelito Câmara realizará entre os dias 24 e 26 de maio a 11ª. FLIVI, Festa Literária de Ivinhema. O tema deste ano será “Línguas do Brasil- Cultura Indígena, Vários Povos, Várias Linguagens” e está inserido na celebração da Década Internacional das Línguas Indígenas proposta pela UNESCO e iniciada em 2022. O evento tem apoio cultural do Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura.

O evento terá a representatividade de quatro das sete etnias que habitam o Mato Grosso do Sul Guarani-Ñandeva, Kaiowá, Kadwéu e Terena. A escritora e Dra Denise Silva, representante da Unesco, é a curadora da FLIVI e fará parte de um Café Filosófico sobre o tema no dia 26. A abertura, no dia 24 às 19h30, contará com a Orquestra Indígena de Campo Grande, regida pelo maestro Eduardo Martinelli.

No dia 25, quinta-feira, também às 19h30, será a apresentação de danças indígenas tradicionais da Aldeia Bororó de Dourados, com representantes da Escola Municipal Indígena Araporã. O encerramento, na sexta-feira, 26, no mesmo horário, será com o show Maria Alice canta Paulo Simões, que celebra os 70 anos do grande músico sul-mato-grossense.

A FLIVI contará, ainda, com cafés filosóficos, mesas redondas, diálogos pertinentes, cinema literário e oficinas. Entre os convidados estão Benilde Vergílio Kadwéu, que estará em um debate na sexta-feira as 13h e Flávia Rodht e Evelyn Hekeré Terena, que ministrarão a oficina Descobrindo-se em aldrAVErsos. As ações acontecerão no Galpão das Artes da FNC.

O evento é uma realização da Fundação Nelito Câmara, em parceria com as escolas estaduais, Reynaldo Massi, Filinto Muller e Angelina Jaime Tebet e da rede particular, Colégio Poeta Manoel de Barros de Ivinhema. O apoio cultural vem da Fecomércio MS, SESC MS, Fundação de Cultura de MS, SEGOV, SETESCC e Década Internacional das Línguas Indígenas da UNESCO.

A FNC atua em Ivinhema desde 2004 na formação cultural e divulgação de conhecimento.

Com informações da assessoria