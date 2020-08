Frigorífico de Nioaque realiza testagem de Covid-19 em funcionários

A medida de retestagem em massa dos trabalhadores do frigorífico foi estabelecida em reunião realizada no dia 19 deste mês

Sábado (22), um frigorífico do município de Nioaque, localizado a 185 km da Capital, recebeu as equipes parceiras do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde da cidade para a higienização de ambientes e a identificação de casos do coronavírus no local.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Nioaque, como há dezenas de casos confirmados recentemente no frigorífico e os trabalhadores, suas famílias e população em geral estavam preocupados por este fato foi tomada a medida de segurança.

A medida de retestagem em massa dos trabalhadores do frigorífico foi estabelecida em reunião realizada no dia 19 deste mês, que resultou na celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e Frigorífico.

Segundo a saúde municipal, a ação visa basicamente interromper a cadeia de transmissão do vírus, isolando os casos positivos.

