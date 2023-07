Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos se reúne na quarta-feira

Na quarta-feira (5), acontece na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) a reunião da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Sob a coordenação do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), o grupo de trabalho se reúne a partir das 14h, na sala Deputado Roberto Orro.

Representantes da Secretaria do Estado de Saúde (SES) participarão do encontro, que tem o objetivo de trazer a análise da SES ao texto apresentado na última reunião sobre o Marco Regulatório das para Instituições Filantrópicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os hospitais filantrópicos são instituições privadas sem fins lucrativos, que atuam no atendimento aos pacientes do SUS, por meio de contratualizações. Pelo menos 60% dos atendimentos oferecidos são destinados, obrigatoriamente, ao SUS. A Frente Parlamentar criada neste ano na Casa de Leis prevê o debate de alternativas que solucionem os problemas destas importantes entidades prestadoras de um serviço relevante de saúde pública aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Também compõem a Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Filantrópicos os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), João Henrique (PL), Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB) e Roberto Hashioka (União).