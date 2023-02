Frente fria avança em MS, com tempo instável e chance de temporal

Com a chegada de uma frente fria, a quinta-feira (16) amanheceu mais geladinha em Campo Grande. E a previsão indica tempo instável, com possibilidade de chuva, acompanhada de raios e ventos fortes, conforme o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Os destaques, conforme o Centro de Monitoramento, são para as regiões central, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, onde esperam-se acumulados de chuvas que podem superar os 50 mm/24h.

As instabilidades ocorrem devido ao avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade, explica o Cemtec. Além disso, o deslocamento de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica devem favorecer a formação de nuvens e chuvas.

As temperaturas mínimas previstas ficam entre 22 e 25°C, com as menores esperadas para a região sul. Por outro lado, as temperaturas máximas poderão atingir os 34°C, principalmente na região do bolsão. Em Campo Grande, mínimas de 22°C e máximas de até 28°C. Pontualmente, os ventos podem atingir valores acima de 60 km/h.

Fonte: Campo Grande News / Foto: Geone Bernardo