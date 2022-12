Fim da novela: Tebet ficará com Ministério do Planejamento e será ministra do governo Lula

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) recebeu da equipe de transição de Lula (PT) o organograma de como ficará o Ministério do Planejamento sob sua gestão e, segundo interlocutores, se disse contemplada com o desenho. Tebet deve falar com Lula à tarde e está pronta para dizer sim.

O desenho prevê que o Planejamento participe do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), inclusive do comitê gestor, mas que a coordenação permaneça com a Casa Civil.

Não está descartado que o anúncio oficial ocorra nesta quarta-feira (28), junto com os nomes de outros 15 titulares, encerrando assim a equipe total da Esplanada.

Na semana passada, Tebet e Lula voaram juntos para São Paulo e, no fim da viagem, o presidente eleito se despediu com um “quero você no Planejamento”.

Fonte: G1