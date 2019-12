Festa eletrônica “Natal Prime” vai reunir “Hits” do passado e da atualidade

O mês de dezembro já começou, e o que não poderia faltar é aquela festa que vai badalar Nioaque nessas férias, e pelo quinto ano consecutivo, a tradicional festa de natal “Natal Prime” irá acontecer na chácara Cambacua, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A animação ficará por conta dos DJ Guto Souza, que também é locutor da Rádio ZONADEZ e da Rádio JOTA FM, Guto já se apresentou em várias cidades pelo país, e traz no seu repertório alem dos sucessos atuais, hits que embalaram as pistas nos anos 80 e 90.

DJ Kiko também é uma das atrações, com repertorio eclético promete fazer todo mundo dançar ao som do melhor do FUNK e Dance music.

Outro DJ que se destaca no evento, é o DJ KTRAC, com pouco tempo de carreira, O DJ e Produtor KTRAC já tem hit lançado nas plataformas digitais e já vem marcando presença nos principais eventos do estado.

Uma festa que promete ser de muita animação do começo ao fim.