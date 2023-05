Feita em Manaus, Nova BMW S 1000 RR chega custando R$ 125.900

Uma das motos mais potentes e tecnológicas produzidas no Brasil, a BMW S1000 RR ganha novidades na linha 2023. A motocicleta chegará ao mercado com visual repaginado, três versões e ainda mais potência. Agora são 210 cv. A produção começou há duas semanas na planta Manaus, a única planta da BMW Motorrad exclusiva para a produção de motocicletas fora da Alemanha. O modelo chega às concessionárias da marca a partir deste mês de maio.

Visualmente, o modelo está ainda mais esportivo. Os difusores de ar na dianteira ajudam na aerodinâmica em altas velocidades e proporcionam mais estabilidade em trechos sinuosos e em circuitos. O item, muito utilizado em motocicletas de competição, ajuda no downforce da dianteira e pode gerar até 17 quilos de força para baixo em altas velocidades. Além disso, as três opções de cores (Preta, Vermelha e Motorsport) realçam ainda mais as linhas agressivas do modelo e identificam cada versão.

Disponível em três versões (Premium, Premium M e Premium M Carbon), a nova S 1000 RR vem recheada de equipamentos de série. O M Chassi, permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e amortecedor traseiro, está presente em todas as versões e permite uma configuração ainda mais refinada na busca pela performance extrema em pistas.

Preços da S 1000 RR 2023

S 1000 RR 2023 Premium: R$ 125.900

S 1000 RR 2023 M Package: R$ 149.900

S S 1000 RR 2023 M Carbon: R$ 169.900

Outra novidade é a Corrente M Endurance de série, com revestimento de carbono tipo diamante, ela reduz perdas por atrito e o desgaste. Além de ajudar na performance, a nova corrente contribui para a maior durabilidade. Destaque também para a bateria de lítio M e o para-brisa alto, proporcionando mais aerodinâmica para o piloto.

Na versão Premium M Carbon, topo de linha do modelo, como o próprio nome já diz, os destaques são os componentes feitos com esse material nobre, que mescla resistência com leveza. Nela, paralamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e até mesmo as rodas são feitas de fibra de carbono.

Motor mais potente

Equipada com motor de quatro cilindros com 210cv de potência a 13.750rpm e 113Nm de torque máximo a 11.000 rpm, a S1000 RR ficou 3cv mais potente que o modelo anterior, que vinha de fábrica com 207cv de potência. A transmissão de seis velocidade entrega potência e torque de maneira uniforme e linear, tornando a motocicleta fácil de controlar e ideal tanto para o uso diário quanto para o desempenho nas pistas.

Esportiva, mas sem perder a versatilidade, a S1000 RR tem quatro modos de pilotagem configuráveis: Rain, Road, Dynamic e Race. Há também o Modo Pro, opção que oferece outras três configurações adicionais de pilotagem, para os usuários que almejam se aventurar com a superesportiva nas pistas. Também integram o modelo o Launch Control (Controle de Largada) para arrancadas perfeitas, o Limitador de Pit-Lane – configurável para aderência ideal às velocidades no pit-lane – e o Shift Assistant Pro, para mudanças ultrarrápidas de marcha, sem a necessidade de acionamento da embreagem.

O painel de instrumentos traz uma ampla gama de informações por meio de uma tela TFT de 6,5 polegadas que permite excelente visualização, mesmo em condições de pouca luminosidade, oferecendo ao cliente configurações personalizadas para distintos usos e necessidades.

Além de proporções refinadas, a S1000 RR ostenta como destaques visuais as luzes de LED presentes nos faróis com linhas mais dinâmicas e agressivas, na lanterna traseira. Já as luzes de mudança de direção (pisca) e de freio estão integradas em uma única unidade de LED.

Fábrica de Manaus

Única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha, a fábrica do BMW Group em Manaus (AM) completou seis anos em 2022 e é responsável pela produção de 99% do volume de motos da marca BMW Motorrad no Brasil. Com área aproximada de 15 mil metros quadrados e capacidade de produzir até 15 mil motocicletas por ano, a planta possui ações voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo redução na emissão de CO2, e tem certificação I-REC (International REC Standard), sistema global que possibilita a empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Completo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA).

Atualmente, a fábrica de Manaus produz os modelos BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1250 GS, BMW S 1000 RR, BMW G 310 GS, BMW G 310 R, BMW F 750 GS, BMW F 850 GS Adventure, BMW F 850 GS e BMW F 900 R.

Com informações da assessoria