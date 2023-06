Feira O Balaio tem sua segunda edição na capital e traz Francisco el Hombre

O Balaio veio para ficar em terras campo-grandenses. Nascida em Dourados, a feira fez sua primeira edição na Capital no dia 12 de março e atraiu mais de 3 mil pessoas para os espaços dos 150 expositores, praça de alimentação e shows. Desta vez o número de expositores subiu para 180 e terá show nacional da banda Francisco El Hombre.

O Balaio Feira Criativa será neste domingo (11), na Avenida Calógeras, em frente à Esplanada Ferroviária, a partir das 16 horas. Em Campo Grande, o evento tem correalização do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura e apoio do Sesc MS.

Para o presidente da FCMS, Max Freitas, “é muito importante esse intercâmbio entre as cidades de Mato Grosso do Sul no que tange a economia criativa e cultura”. “Fizemos essa primeira parceria com a feira O Balaio e foi um sucesso e continuaremos por todas as edições, o Governo apoia e entende que é importante darmos luz a eventos nesse formato e assim abrimos portas que mais ações sejam feitas pelo Estado”.

Com mais de 180 artesãos selecionados de Campo Grande e Dourados, serão comercializados artesanato, artes visuais, gastronomia, plantas e tudo que a economia criativa dessas duas cidades permite, tudo muito diverso voltado ao empreendedorismo local.

Para Thays Nogueira, uma das organizadoras, “nossa expectativa para essa nova edição é fidelizar nosso público. Estamos esperando cerca de 4 mil pessoas durante as 7 horas de feira. Aumentamos tanto o número de expositores como a área útil para que nosso público possa fazer suas compras de maneira mais confortável. Melhoramos a iluminação e a estrutura, queremos que o Balaio se consolide como um evento tradicional na agenda de Campo Grande. Ocupar a Esplanada Ferroviária com nossa feira é algo muito importante, que democratiza o acesso à arte e ao artesanato local, é uma coisa que nos enche de orgulho. Graças a Fundação de Cultura de MS e do Sesc MS estamos fazendo o Balaio Feira maior a cada edição.”

Francisco el Hombre

Em 2013, a Francisco, el Hombre partia do interior de São Paulo rumo à América do Sul, indo de praça em praça passando o seu chapéu, em direção ao próximo destino. A banda ‘estradeira’, que surgiu a partir de encontros latino-americanos entre Brasil e México, reúne, hoje, os integrantes Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff em uma eterna celebração à música latina.

Após conquistarem públicos de diferentes países, acumulando performances em festivais como Lollapalooza Brasil, em 2018, Rock in Rio, em 2019 e 2022, e Rock in Rio Lisboa, em 2022, além de eventos latino-americanos como o América por Su Música, em Cuba, e o Vive Latino, no México, o quinteto parte para uma nova etapa de sua jornada, em comemoração a uma década de vida.

Os acordes repletos de latinidades ganham, agora, novas composições que expressam todas as transformações que a Francisco, el Hombre experienciou ao longo dos últimos 10 anos, por meio de um disco inédito, que ecoa em uma turnê comemorativa em 2023 que começou em abril e colocou Campo Grande no seu roteiro de shows.

A feira O Balaio será realizada no dia 11 de junho, numa edição comemorativa “Dia dos Namorados”, a partir das 16h, na Av. Calógeras, em frente à Esplanada Ferroviária.

FCMS