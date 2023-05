Fazenda Escola recebe novas estruturas que beneficiam estudantes, servidores e comunidade externa

A UFMS inaugurou nesta sexta-feira, 26, novas estruturas na Fazenda Escola, localizada em Terenos. Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, a guarita, a iluminação, o laboratório de ovinocultura e o refeitório contribuem para a segurança e para a formação dos estudantes, além de estimular a extensão junto a comunidades rurais e tradicionais.

O reitor Marcelo Turine celebrou a conquista dos novos espaços. Além de ser um local para o aprendizado dos estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, o desenvolvimento de pesquisas na Fazenda Escola ainda pode influenciar no desenvolvimento econômico da região.

“A Fazenda Escola é ligada à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (Famez), é um laboratório a céu aberto. Utilizada pelos nossos estudantes de graduação e pós-graduação, que todos os dias saem de ônibus da Cidade Universitária para fazer o deslocamento, para serem desenvolvidas atividades no ensino, na pesquisa e na extensão. Estou muito feliz com a inauguração desses espaços, com a presença da senadora Tereza Cristina. Foram investidos aqui em torno de R$ 5 milhões para ter um espaço melhor e fornecer ainda mais qualidade para nossos estudantes e também para a comunidade”, disse o reitor.

A vice-reitora Camila Ítavo, destacou a importância dos novos espaços para os estudantes e para a população em geral. Para ela, investir na pesquisa e na inovação contribui para o desenvolvimento do setor no Mato Grosso do Sul e no país. “Conseguimos fornecer mais apoio aos pesquisadores e, principalmente, fortalecer essa veia extensionista que temos tão forte. Que possamos receber principalmente os pequenos produtores, os povos originários, para que possam ser capacitados e trabalhar por meio de pesquisa, em busca do desenvolvimento pelo agronegócio”.

A guarita e a iluminação foram uma conquista para oferecer mais segurança aos estudantes. Já o refeitório, que antes funcionava em uma casa antiga, foi um avanço para oferecer conforto aos estudantes que precisam passar o dia na Fazenda Escola. Por fim, o Laboratório de Ovinocultura vai permitir o desenvolvimento de uma nova atividade. “Vamos transformar em uma leiteria de ovinos, temos projeto e vamos terminar a segunda etapa. Teremos ovinocultura de leite”, comemora o diretor da Famez, Fabrício de Oliveira Frazílio.

Parte dos recursos investidos no local são fruto de emenda parlamentar. A senadora Tereza Cristina destacou a integração da Universidade com a comunidade, por meio dos projetos desenvolvidos na Fazenda. “Não temos dúvidas que a Fazenda Escola é importantíssima na formação acadêmica e esse local pode ser indutor do desenvolvimento de várias áreas na região de Campo Grande e de Terenos. Sempre converso bastante com o Marcelo e com a Camila em como trazer a comunidade e como levar o desenvolvimento para a comunidade também. Acho muito importante a integração dentro e fora da Universidade, para que se cumpra seu papel social”.

A empresa Macal investiu no galpão do laboratório de ovinocultura. “Temos uma parceria com a UFMS há décadas, já acompanho isso de perto e vejo como é importante a universidade ter proximidade com o mercado de trabalho, para garantir o aprendizado dos futuros profissionais. Esse galpão significa na verdade, a materialização em um local de uma ideia que já vinha de muito tempo, fornecer mais estrutura, estar mais perto e fornecer apoio”, relata o sócio da empresa, Luis Felipe Von Atzing.

Fazenda Escola

Com 30 anos de existência, a Fazenda Escola contribui para as atividades dos Cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. Situada em Terenos, possui estruturas para atividades práticas, além de desenvolvimento de pesquisas e extensão. O local atende cerca de 500 estudantes de graduação e 150 de pós-graduação.

