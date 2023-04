Exposição no Parque das Nações Indígenas celebra Semana do Exército

Desde ontem, 15 de abril, o Comando Militar do Oeste realizará uma série de atividades, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, para celebrar a Semana do Exército, uma das datas mais marcantes do calendário militar.

Nos três dias da Exposição, uma ampla programação foi pensada com o objetivo de divulgar as atividades do Exército Brasileiro junto à população da cidade morena. Para as crianças, as atividades lúdicas envolvem muro de escalada, pista de cordas e orientação, dentre outras oficinas.

Também foram programadas outras atrações, como o rapel de helicóptero, pelotão de escolta (motocicletas), apresentação da banda de música e uma ampla exposição de material militar.

A programação segue até a próxima segunda-feira, 17, das 8h às 17h, no Parque das Nações Indígenas, aberto ao público com entrada franca.

Os militares irão celebrar, junto da comunidade, 375 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições.