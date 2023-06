Exposição na Galeria de Artes Visuais da UFMS apresenta desenhos de artistas nacionais

Nesta sexta-feira, 2, às 17h, será realizada a abertura oficial da exposição coletiva de desenhos na Galeria de Artes Visuais (Gav), na Cidade Universitária, com artistas das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.

A mostra de desenhos terá obras dos artistas: Danillo Villa, Dulce Osinski, Edson Castro, Fernando Augusto, Gabriel Brito, Laila Zahran Silveira, Luciano Buchmann.

O professor do curso de Artes Visuais e um dos membros da comissão gestora da Gav, Rafael Maldonado, explica que o desenho é linguagem acessível a todos e o público poderá observar o uso de técnicas diferentes.

“A proposta curatorial da exposição desenhos, organizada pela comissão de gestão da Gav, reúne artistas de Campo Grande, Vitória, Curitiba e Londrina, que usaram a linguagem do desenho na elaboração dos trabalhos. Adotando técnicas e materiais diferentes, os artistas exploram temas como paisagem, a figura humana, cenas do cotidiano, objetos lúdicos e memórias afetivas, transitando entre a representação figurativa, distorção das formas e a abstração geométrica. Linhas, manchas, apagamentos e cores compõem o repertório visual das obras executadas sobre papel, em grandes e pequenas dimensões”.

O horário para visitação será das 9h às 13h30 e das 13h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira. A exposição fica aberta ao público até 28 de julho.

Galeria de Artes Visuais

A Galeria de Artes Visuais foi inaugurada na Cidade Universitária em 2022 oferecendo um espaço com calendário contínuo de exposições. O objetivo é promover para a comunidade universitária uma programação com pluralidade de produção artística e também contribuir com a expansão do conhecimento adquirido pelos estudantes com a integração de atividades aos programas de ensino, pesquisa e extensão.

Com informações da assessoria