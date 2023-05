Exposição de artesanatos produzidos em presídios começa nesta quarta-feira

Com foco em opções de presentes para o Dia das Mães, começa nesta quarta-feira (10), a partir das 13 horas, a 17ª Edição da Feira do Artesão Livre, que expõe para a venda produtos artesanais confeccionados com mão de obra prisional em estabelecimentos penais da capital e interior de Mato Grosso do Sul.

A exposição reunirá cerca de 400 peças exclusivas, entre tapetes, esculturas, enfeites, utensílios, pinturas, arte em tecidos etc, com itens a partir de R$ 10.

Pela primeira vez, este ano, a Feira do Artesão Livre será no formato híbrido, com vendas tanto na exposição presencial, realizada no Átrio do Fórum de Campo Grande, como pelo aplicativo WhatsApp.

O evento é promovido em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e Ministério Público Estadual, por meio da 50ª Promotoria de Justiça, e conta com o apoio do Conselho da Comunidade de Campo Grande e do Instituto Ação pela Paz; além da Faculdade Mackenzie, de São Paulo, que contribuiu com a produção da identidade visual da edição.

Serviço

Evento: 17ª Edição da Feira do Artesão Livre

Data: 10 e 11 de maio

Horário: 13h às 18h (quarta-feira) e 12h às 18h (quinta-feira)

Local: Átrio do Fórum de Campo Grande – Rua da Paz, nº 14.

Acesso Catálogo Virtual: https://chat.whatsapp.com/DneTcQ1CtB80T6xCV6xfrQ

