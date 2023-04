Expogrande 2023 será palco para o cavalo crioulo até o dia 22

Na Expogrande 2023, 04 uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, que conta com diversas raças de animais, palestras, shows e outras atividades, o Cavalo Crioulo também se fará presente no centro-oeste brasileiro. Na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, prova de seleção e esportivas movimentarão criadores, expositores, ginetes, usuários e amantes da raça Crioula, entre os dias 19 e 22 de abril, além de demonstrar a beleza, o temperamento dócil, a rusticidade, facilidade de adaptação e resistência, e a versatilidade do Cavalo Crioulo.

