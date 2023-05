Expedição MS da TVE traz a Rota das Monções e o caminho para as minas de Cuiabá

Um convite aos caminhos fluviais, responsáveis pela expansão territorial brasileira rumo a Oeste: Rota das Monções, Vila dos Diamantes Jauru, distrito de Coxim. Um passeio pela história do País, revivendo parte do trajeto feito pelos monçoeiros em busca de ouro e pedras preciosas, semeando ao longo de suas viagens cidades e vilarejos. Esse é o tema do sétimo episódio do programa Expedição MS, que vai ao ar nesta quarta-feira (3), a partir das 21h pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul.

Com a produção da jornalista Lu Tanno, imagens de Lívio Polly Bozzano Rosa, produção executiva de Carlos Diehl e edição de Safwan Al-Kass, o programa Expedição MS é uma verdadeira viagem pelas belezas naturais de Mato Grosso do Sul e pela rica história que nasce com eles.

A reportagem ouviu o ambientalista José Francisco de Paula, que explicou a parte histórica deste chamado fenômeno migratório, que começou no século 18 com a descoberta das minas de Cuiabá. Durante seu depoimento, ele fala sobre as dificuldades que os expedicionários tiveram naquela época, quando chegavam a atravessar longos trechos de 3,6 mil quilômetros só de água, além das trilhas que faziam a pé. Esse foi o trajeto que deu o nome à Rota das Monções.

“Se gastavam até seis meses no deslocamento, muitos morreram de fome, no caminho, devido às dificuldades”, contou em seu depoimento. Esse e outros relatos sobre a área preservada também fazem parte da reportagem especial do Expedição MS desta quarta-feira (3).

O Expedição MS é um programa da TV Educativa de Mato Grosso do Sul, voltado à divulgação do turismo e da Cultura do Estado. Com uma linguagem poética e belos planos, o programa leva o espectador para conhecer as curiosidades do local, a cultura, a tradição, a gastronomia regional e as potencialidades econômicas. Apresentar os lugares que ainda são desconhecidos pela maioria dos sul-mato-grossenses e, também, visitar os lugares mais conhecidos são os objetivos da atração da emissora pública.

Para o diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (Fertel), Elias Mendes, esse é um projeto que pode levar o nome do Estado para outras regiões do país e até mesmo fora dele. “Nossa equipe está empenhada e os registros feitos são maravilhosos, vale muito a pena conferir”, enfatizou.

O programa vai ao ar às quartas-feiras, às 21h, com reprise aos domingos, às 11h, pelo canal 4.1 da TVE-MS ou pela internet, no Portal da Rede Educativa. Com imagens únicas das escarpas de planalto que envolvem o Pantanal sul-mato-grossense.