Ex-vice governadora e ex-deputada federal, Rose Modesto assume Sudeco

Depois de nomes expressivos da política de Mato Grosso do Sul, como o do ex-prefeito de Campo Grande e ex-senador Antonio Mendes Canale, e do ex-governador e ex-senador Rames Tebet (ambos já falecidos), a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) será comandada pela ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil). Sua nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

Rose Modesto iniciou sua vida política como vereadora de Campo Grande e, depois, foi vice no primeiro mandato do hoje presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja. Posteriormente, conquistou uma das oito cadeiras da Câmara dos Federal fazendo, inclusive, parte da Mesa Diretora.

Em 2022, deixou o PSDB e migrou para o União Brasil para disputar o governo do Estado, mas não teve sucesso. No segundo turno das eleições gerais apoiou o então candidato Capitão Contar (PRTB) contra o ex-colega de partido Eduardo Riedel.

Para assumir a Sudeco (vaga do União Brasil pelo apoio ao governo Lula), Rose teve como ”padrinhos” políticos os parlamentares como Valder Loubet (PT) e de Beto Pereira (PSDB), que é o nome dos tucanos para disputar a Prefeitura de Campo Grande, em 2024. Dagoberto Nogueira, também deputado federal pelo PSDB de Mato Grosso do Sul , também estava interessado no cargo para indicar um nome do seu grupo político, porém teve que recuar.