Evento online do Procon-MS discute direitos de consumo da pessoas idosa

Os direitos de consumo da pessoa idosa são tema da edição de junho do Diálogos de Concertação, evento online promovido pelo Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-MS, nesta segunda-feira (19), a partir das 18h, sendo transmitido em canal no YouTube.

De forma simples e objetiva, debatedores e mediadores pretendem analisar as relações de consumo da pessoa idosa, assim como esclarecer dúvidas de consumidores e fornecedores.

Na edição de junho, participam como debatedores o defensor público titular da 17ª Defensoria Pública de Campo Grande, Fábio Rogério Rombi da Silva, a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, Zirleide Silva Barbosa, e a superintendente do Procon-MS, Patrícia Mara da Silva. O evento tem transmissão ao vivo em canal do Youtube, a partir das 18h.

A mediação estará sob responsabilidade do procurador de Justiça e coordenador do Caocci (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis do Consumidor e do Idoso), Aroldo José de Lima, e do presidente da CDPI (Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa) da OAB-MS, Nelson Passos Afonso.

Tal ação está alinhada à campanha Junho Prata, instituída pela Lei Estadual n° 5.215/2018, que busca conscientizar a população sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa, além de estimular a denúncia de ações violentas contra os idosos.

Diálogos de Concertação

Esta é a segunda edição do ‘Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor’, encontro que faz referência ao efeito de concertar ou acordar algo em torno de um mesmo objetivo.

A proposta prevê transmissões ao vivo mensais de debates sobre temas relativos as relações de consumo, havendo espaço para que o público interaja com os participantes de instituições que compõem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e convidados.

Link do evento: https://youtube.com/live/ KJY9WBpJAbo?feature=sharehttps://youtube.com/live/KJY9WBpJAbo?feature=share

Com informações da assessoria