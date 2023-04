Estudantes da UFMS de Aquidauana são beneficiados com inauguração de alojamento

Ontem, 27, a comunidade universitária do Câmpus de Aquidauana (CPaq) recebeu dois novos espaços: alojamento e copa acadêmica. As inaugurações fazem parte das ações do Abril Indígena.

O reitor Marcelo Turine relembrou a missão da Universidade de acolher os estudantes e dar-lhes condições de permanência. “Nossa missão é o acolhimento dos nossos estudantes, para que eles possam se sentir melhor na nossa Universidade. Quanto mais infraestrutura e auxílios nós tivermos para os estudantes, para nós é uma felicidade muito grande. Essa inauguração aqui em Aquidauana é motivo de orgulho”.

O alojamento é climatizado, tem capacidade para atender 100 estudantes e possui identidade visual que faz menção ao grafismo indígena. A copa acadêmica é equipada com fogão, mesa e utensílios para que os estudantes possam preparar suas refeições durante a permanência na Universidade.

“É uma grande emoção podermos entregar esses dois grandes espaços coletivos de fortalecimento do Câmpus de Aquidauana, em especial no atendimento aos nossos estudantes indígenas. Hoje é um dia de festa para nós”, celebrou a vice-reitora Camila Ítavo.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza, reforçou que é papel da Universidade, criar melhores condições para seus estudantes. “Muitos dos nossos estudantes não teriam condições de se mudar para a cidade para cursar o Ensino Superior e ficar aqui de forma integral, então aqui eles têm condições de permanecer e fazer o curso”.

Ambos os espaços beneficiam os estudantes do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, que passam uma semana no Câmpus e após o término do período de aulas retornam para suas comunidades, nos chamados tempo comunidade e tempo universidade.

“Quando eles vêm pra Universidade, eles ficam uma semana inteira aqui, então, a partir dessa estrutura que estamos inaugurando hoje, os estudantes terão lugar pra dormir, pra comer, confraternizar, pra compartilhar experiência, ou seja, viver a Universidade de forma plena e com alegria. Tudo isso foi pensado com o propósito de oferecer para os estudantes indígenas mais conforto, mais acolhimento e mais cuidado”, pondera a diretora do CPaq, Ana Graziele Lourenço.

A estudante de Licenciatura Intercultural Indígena Maria Clementina Souza Capriata comemorou a inauguração do alojamento e da copa acadêmica. “Como nós moramos longe, não temos como voltar pra casa todos os dias e para o nosso melhor conforto, ficamos aqui no alojamento e também temos a copa disponível”.

“Nós indígenas não temos como voltar para a aldeia e o alojamento é muito importante e ficamos muito gratos pelo que estamos recebendo hoje da Universidade. Muitos de nós não têm parentes na cidade e nem condições de voltar para casa. Hoje temos a nossa UFMS que abraçou a nossa causa. Estamos muito felizes”, relata a estudante Celina Gomes.

Após a entrega das obras, os estudantes fizeram apresentações culturais no Câmpus.

Com informações da assessoria