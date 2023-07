Estão abertas as inscrições para apresentações no “2° Arraiá de Nioaque”

A Prefeitura de Nioaque através da Secretaria de Cultura, vai organizar o “2° Arraiá de Nioaque”, que será realizado no dia 18 de julho, data que marca os 133 anos de Emancipação Político-Administrativo de Nioaque.

A programação inclui barracas de comidas típicas, apresentações culturais, show de João Bosco & Vinícius, artistas locais e regionais. Quem quiser participar dos grupos de quadrilha que se apresentarão, já pode se cadastrar.

Às inscrições para ensaio e participação podem ser feitas até terça-feira dia 12 de julho, podendo participar maiores de 18 anos, os interessados deverão se cadastrar via formulário:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMAbeYeNmrNI4WcycyiaoMHCBNImkfhvVvMeLQV-rjrzp7g/viewform?usp=sf_link

Conforme informações divulgadas, o evento será realizado no Estádio Municipal Mauro Resstel, com início às 17:30 horas. A programação tem mais uma vez o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação de Cultura, com realização da Prefeitura de Nioaque.

2º Arraiá de Nioaque

Nioaque, comemora no dia 18 de julho o seu 133º aniversário de emancipação político-administrativa. Para comemorar essa data significativa, o prefeito Valdir Júnior e outras autoridades convidam toda a população a participar de um dia repleto de atividades especiais, incluindo inaugurações de obras e um evento beneficente.

As comemorações continuam durante a noite, com a realização do segundo Arraia de Nioaque. O evento contará com a presença da dupla de sucesso nacional, João Bosco e Vinicius, que prometem animar o público com seus grandes sucessos. No ano passado, o 1º Arraiá de Nioaque teve como principal atração o músico Almir Sater. Almir Sater é conhecido nacionalmente.

Neste ano é importante ressaltar que toda a arrecadação do evento será destinada à APAE de Nioaque, demonstrando o compromisso do município em apoiar e auxiliar instituições de caráter social.

Com informações da assessoria