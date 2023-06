Estado vai asfaltar ruas do Distrito de Ipezal, em Angélica

O Governo do Estado vai executar uma nova obra de infraestrutura urbana em Angélica. Desta vez no Distrito de Ipezal, que fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Conforme contrato publicado no Diário Oficial (DOE-MS) de quinta-feira (15), três ruas do território serão pavimentadas.

Receberão asfalto e drenagem de águas pluviais a Rua Presidente Kennedy, a Rua da Independência e a Rua Pedro Pedrossian. O investimento na obra será de mais de R$ 2 milhões. Já a empresa responsável pela execução será a Águia Construtora.

Os serviços devem começar após a liberação do documento que autoriza o início da obra. Já o prazo de duração será de 180 dias consecutivos.

Detalhes do contrato podem ser conferidos na página 35 do DOE-MS (https://www.spdo.ms.gov.br/ diariodoe/Index/Download/ DO11185_15_06_2023).

O documento foi publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), que é vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).