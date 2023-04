Estado terá Gabinete Itinerante na Expogrande para atender agronegócio

A 83ª edição da Expogrande – maior exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul, que tem início hoje (13) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, terá um estande do Governo do Estado. Durante a realização da feira, o governador Eduardo Riedel, secretários estaduais e os dirigentes de fundações e autarquias receberão produtores rurais, entidades representativas, empresários e cidadãos no gabinete do Governo.

A ideia é que o Gabinete Itinerante seja utilizado pelas autoridades para cumprirem expediente de trabalho fora do Parque dos Poderes.

Haverá ainda no estande: exposição e vendas de artesanato, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Para as crianças estão previstas atividades organizadas pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A ideia é aproximar ainda mais o Governo do Estado com da sociedade, no atendimento de demandas, em especial do agronegócio. A parceria é realizada desde a edição da feira de 2016.

No domingo (23/04), que será o último dia do evento agropecuária os portões estarão abertos. Neste dia, os shows serão com a dupla sertaneja sul-mato-grossense Jads & Jadson e com o cantor e compositor sul-mato-grossense Almir Sater.

Agroday

No dia 18 de abril, durante todo o dia, o governador Eduardo Riedel terá uma agenda extensa. Ele vai receber no gabinete todas as entidades representativas e ainda empresários que virão de outros países interessados em conhecer as potencialidades do Estado para investimentos em empreendimentos sustentáveis. Ao final da agenda será realizado um grande encontro no estande com objetivo de gerar negócios.

Showpec

A ACRISSUL – Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul e o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG, promoverão durante a 83ª Expogrande, o Circuito de Palestras – SHOWPEC.

O Circuito de Palestras – SHOWPEC acontecerá de 14 a 22 de Abril, no Auditório da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, no período da manhã e tarde.

A Programação Técnica do SHOWPEC foi elaborada em parceria com várias instituições, com o intuito de trazer assuntos atualizados sobre o Agronegócio, para promover a atualização profissional e a troca de experiências e networking entre os presentes.

As instituições parceiras são: Sindicato Rural de Campo Grande, Iagro, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, Aprosoja – MS, Associação Brasileira de Criadores de Girolando – MS, Associação Sul-matogrossense de Suinocultores – ASUMAS, Associação Sul-matogrossense de criadores de ovelhas – ASMACO -, Federação Sul-Matogrossense de Hipismo, ABRAPA, ABEMEC – MS, Instituto Totum, SENAI-MS, Confraria Carcaça Nelore, Sete Estrelas, Universidade Federal de MS, entre outras.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SHOWPEC

ttps://doity.com.br/showpec

DIA 14 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 14h00 às 17h00

13h00 às 14h00 – CREDENCIAMENTO

TEMA: ECONOMIA INTERNACIONAL

Palestra 1: ÍNDIA – GIGANTE ASIÁTICO – PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES

Palestrante: Dalci Bagolin – Adido Agrícola do Brasil na Índia

Palestra 2: CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS DO AGRONEGOCIO

Palestrante: Leonardo Paiva (BTG Pactual)

Palestra 3: STATUS SANITÁRIO LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO – UMA CONQUISTA DO MS

Palestrante: Daniel Ingold (IAGRO)

DIA 18 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 14h00 às 18h00

13h00 às 14h00 – CREDENCIAMENTO

TEMA: AGRÍCOLA

Palestra 1: PREVENÇÃO E CONTROLE DO CARURU PALMERI NO MS

Palestrante: Felipe Luiz Gomes Borges (IAGRO)

Palestra 2: A LOGÍSTICA REVERSA DAS EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS.

Palestrante: Msc Engenheiro Agrônomo Hamilton Rondon Flandoli (INPEV)

Palestra 3: A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRONÔMICA NA GARANTIA DA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO

Palestrante: Jason Brais Benites de Oliveira (CREA-MS)

DIA 19 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) – 08h30 às 11h30

07h30 às 08h30 – CREDENCIAMENTO

TEMA: SUÍNOS E AVES

Palestra 1: PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Palestrante: Zootecnista Charles Kiffer (UFMS)

Palestra 2: IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA E ESTRATÉGICA EM GRANJA DE SUÍNOS

Palestrante: Zootecnista Henrique Barbosa de Freitas (HT Treinamento e Consultoria LTDA)

Palestra 3: ALERTA SANITÁRIO: INFLUENZA AVIÁRIA NA AMÉRICA DO SUL

Palestrante: Janine Ferra vieira de Almeida (IAGRO)