Estado investe R$ 9 milhões em nova sede do Detran de Três Lagoas

Em menos de um ano a população de Três Lagoas poderá contar com uma nova sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do SUL). As obras tiveram início nesta semana e a previsão é de que a edificação fique pronta em oito meses.

“Três Lagoas é uma das cidades que mais cresce no País. Uma das maiores indústrias de celulose do mundo está aqui, e o Governo do Estado e o Detran não poderiam perder este embalo. São 2.300 metros para atender bem o nosso cliente, para atender bem a população de Três Lagoas”, afirmou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ao visitar o canteiro de obras na sexta-feira, na companhia do prefeito da cidade, Angelo Guerreiro, do diretor-adjunto do Departamento Estadual de Trânsito, Juvenal Neto, gerentes do Departamento no município e engenheiros da Divisão de Engenharia, Manutenção e Infraestrutura do órgão.