Espetáculo de dança estreia na terça-feira no Teatro Glauce Rocha com entrada gratuita

Estudantes do Curso de Educação Física apresentam na próxima terça-feira, 13, o espetáculo de dança Luctus. O nome, que vem do latim, significa luto e a apresentação abordará as diversas fases desse processo emocional. A atração será aberta ao público com entrada gratuita, às 19h30, no Teatro Glauce Rocha.

O espetáculo é resultado da disciplina de Aprofundamento em Dança, do curso de Educação Física. Além dos estudantes, a apresentação também terá a participação de um integrante da Universidade Aberta à Pessoa Idosa. O professor da Faculdade de Educação, Marcelo Victor da Rosa, explica que a apresentação foi pensada em conjunto.

“Todo o processo do espetáculo foi construído junto com os estudantes: eles produzem as coreografias, mas sob a minha direção, a minha função é de diretor artístico. O espetáculo vem sendo construído ao longo do semestre e no dia da apresentação também teremos uma banca de professores de dança e mestrandos que vão avaliar o produto, ou seja, a performance”, detalha.

O tema do luto foi escolhido pelos próprios estudantes, após uma votação entre as opções sugeridas. O assunto será abordado a partir da performance em vários estilos de dança, como a improvisação, o jazz contemporâneo, danças urbanas, dança de salão contemporânea, dança afro-brasileira e samba.

A estudante Maria Eduarda Peixoto Leite conta que a trajetória para a estruturação do espetáculo foi intensa e envolveu muito estudo. “Foi um processo tocante, que mexeu muito com o íntimo dos estudantes, nos fazendo reviver momentos marcantes de nossas vidas. Com isso, deixo aqui o convite para que todos possam nos prestigiar, nossa mensagem será linda e esperamos tocar o público com a nossa arte!”.

A apresentação não tem classificação por faixa etária e o público da comunidade interna e externa pode assistir. “Convido todas as pessoas interessadas em arte em geral, principalmente na dança, para virem ao Teatro Glauce Rocha prestigiar o nosso espetáculo Luctus. Espero todos e todas lá”, enfatiza.

Com informações da assessoria