Espetáculo de artes encanta público da Feira Livre de Jardim

O público da Feira Livre de Jardim, que acontece aos sábados na Praça do Encontro, prestigiou, no sábado (17 de julho), o espetáculo O Grande Salto, da companhia de artes Sucata Cultural, de Dourados.

O espetáculo integra o Projeto Circuito Solos MS, financiado pelo FIC – Fundo de Investimentos Culturais de MS, por meio da Fundação de Cultura de MS, e em Jardim, recebeu o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Departamento de Cultura.

O artista jardinense Ossuna Braza, músico multi-instrumentista, teve participação especial no espetáculo. O artista João Rocha interagiu com o público além de demonstrar toda sua habilidade na cama elástica e trampolim.

“Apresentações culturais como essa proporcionaram momentos de alegria e encantamento ao público da Feira Livre de Jardim, em especial as crianças presentes, que interagiram durante o espetáculo e deram muitas risadas!”, disse Fernanda Pinheiro, turismóloga do Departamento Municipal de Cultura.

A pequena Cecilia, de 8 anos, curtiu com a família e com amiguinhas da escola: “Foi muito divertido, a gente riu muito com o moço pulando e caindo. Eu gosto muito de vir à Feira porque sempre tem muita coisa legal”.

A Feira Livre de Jardim foi idealizada pela atual gestão municipal para promover a comercialização da agricultura familiar, incentivar a produção de artesanato local, estimular a oferta de gastronomia regional e tornar-se uma opção de lazer para as famílias jardinenses e turistas.

A companhia teatral também apresentou os espetáculos Fruto e Delírios – Traços Dançantes em Lídia Baís na sexta e no sábado no IFMS unidade Jardim.

